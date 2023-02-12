Стало известно о зачистке украинских позиций в ДНР с помощью беспилотника

РИА Новости: бойцы 1-й Славянской бригады зачистили позиции ВСУ в ДНР с помощью БПЛА

Бойцы первой Славянской бригады использовали беспилотный летательный аппарат (БПЛА), чтобы зачистить позиции в Донецкой народной республике (ДНР), покинутые Вооруженные силами Украины (ВСУ). Об этом пишет РИА Новости.

Издание опубликовало видеоролик, на котором видно работу оператора беспилотника. Он осматривает оставленные ВСУ позиции, а при обнаружении окопов и блиндажей сбрасывает снаряды для выявления или уничтожения противника.

11 февраля Минобороны России заявило об уничтожении 19 украинских беспилотников за сутки возле населенных пунктов Стельмаховка, Нововодяное, Голиково и других. Представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков добавил, что течение прошедших суток российские военные также сбили пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.