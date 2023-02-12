Дзюба ответил хейтерам

Футболист Артем Дзюба заявил, что пришел помочь «Локомотиву» в непростой период

Нападающий московского «Локомотива» Артем Дзюба в YouTube-канале команды ответил хейтерам.

«Я настолько толстокожий уже в этом плане, что просто улыбаюсь. Вставайте в очередь, ребята, продолжайте дальше. Это нормально», — заявил спортсмен. Он подчеркнул, что пришел помочь «Локомотиву» в непростой период. По мнению футболиста, железнодорожники должны находиться выше в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

8 февраля Дзюба подписал контракт с командой. Сообщалось, что соглашение рассчитано до конца сезона 2022/2023. 34-летний футболист будет зарабатывать 2,5 миллиона рублей в месяц. Он поблагодарил команду за доверие.

Дзюба — четырехкратный чемпион России в составе петербургского «Зенита». Вместе со сборной России нападающий дошел до четвертьфинала чемпионата мира-2018.