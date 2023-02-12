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12:03, 12 февраля 2023Мир

Россиян эвакуировали из зоны землетрясения в Турции

Посольство РФ в Анкаре: 39 россиян эвакуированы из зоны землетрясения в Турции
СюжетЗемлетрясение в Турции:

Фото: Boris Roessler / Globallookpress.com

Группу россиян из 39 человек эвакуировали из Турции после мощного землетрясения, которое произошло 6 февраля и также затронуло территорию Сирии. Об этом сообщило посольство России в Анкаре в Telegram-канале.

«Группа из 39 российских граждан, проживающих и работающих в непосредственной близости от зоны землетрясения на юго-востоке Турции и пожелавшая вернуться на Родину, сегодня утром вылетела из аэропорта Аданы», — говорится в сообщении дипведомства.

Отмечается, что сотрудники посольства организовывали отправку соотечественников в Россию. Российская корпорация по атомной энергии «Росатом», которая занимается строительством атомной электростанции (АЭС) «Аккую» в Турции, предоставила авиалайнер для эвакуации граждан РФ.

В посольстве также рассказали, что Министерство обороны и Министерство чрезвычайных ситуаций России отправили в Турцию три самолета с гуманитарной помощью, включая 500 палаток, 9 тысяч спальных мешков и теплоизоляционных ковриков и 19 тонн продуктов продовольствия.

О землетрясении магнитудой 7,8 на юго-востоке Турции стало известно утром 6 февраля. Оно стало самым сильным с 1939 года. Колебания земной коры ощущались во многих городах страны, в том числе Кайсери, Адане, Мерсине. Кроме того, подземные толчки были зафиксированы в Сирии, Ливане, Ираке и в ряде других стран.

К 12 февраля общее число жертв землетрясений в Турции и Сирии превысило 28 тысяч человек.

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Варвара Кошечкина
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