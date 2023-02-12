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01:35, 12 февраля 2023Забота о себе

Россиян предупредили о риске инфаркта после гриппа

Терапевт Константинова заявила о риске отложенного инфаркта через 2-3 недели после гриппа

Фото: Unsplash

Врач-терапевт ИНВИТРО-Урал Марина Константинова заявила, что после перенесенного гриппа россиянам может грозить инфаркт. Об этом она заявила в интервью Ura.ru.

Константинова объяснила, что иногда осложнения проявляются спустя время после перенесенной инфекции. Она предупредила россиян о риске отложенного инфаркта через 2-3 недели после гриппа.

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«Все дело в том, что при большой двигательной активности вирус быстро распространяется в крови и вызывает воспаление стенок сосудов, а при частых инфекциях — сердечно-сосудистые заболевания. Вызывая изменение свертываемости крови, вирус способствует развитию инсульта и инфаркта», — объяснила врач.

Среди наиболее частых осложнений гриппа медик выделила легочные и внелегочные, среди которых поражение легких и плевры, пневмония, бактериальная инфекция, дыхательная недостаточность и острый респираторный дистресс-синдром. Последствиями болезни также могут стать мастоидиты, синуситы и отиты. При этом редко возникает энцефалит, менингоэнцефалит, невриты, миокардиодистрофия, серозный миокардит и сепсис. «А также может способствовать ухудшению хронических заболеваний с поражением легких, сердца, нервной системы или диабета», — заключила Константинова.

Ранее россиян предупредили о новой волне COVID-19 весной и летом. С таким прогнозом выступил заведующий терапевтического отделения онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Андрей Рябков.

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Марина Совина
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