Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:35, 12 февраля 2023Россия

Власти российского региона обратились в Минобороны после жалоб мобилизованных

Власти Калининградской области обратились в Минобороны после жалоб мобилизованных жителей

Фото: Elena Mayorova/ Globallookpress.com

Власти Калининградской области обратились в Минобороны после жалоб мобилизованных жителей региона. Об этом сообщил глава пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков, передает РИА Новости.

Отмечается, что ранее группа мужчин обратилась к губернатору Антону Алиханову, властям региона и Министерству обороны. Они пояснили, что были призваны в октябре 2022 года, после чего их перевели в распоряжение Донецкой народной республики (ДНР) в качестве штурмовой пехоты. Мобилизованные подчеркнули, что считают себя неготовыми к боевым действиям и попросили разобраться в ситуации.

Материалы по теме:
Повестка, отсрочка и неявка: что и как делать, если вручили повестку во время мобилизации?
Повестка, отсрочка и неявка:что и как делать, если вручили повестку во время мобилизации?
27 сентября 2022
«Что, пацаны поедут, а ты нет?» Как мобилизованные россияне пытаются отстоять право на альтернативную службу
«Что, пацаны поедут, а ты нет?»Как мобилизованные россияне пытаются отстоять право на альтернативную службу
24 ноября 2022

Дмитрий Лысков области, что глава региона обратился к командованию с просьбой дать оценку происходящему, в оборонном ведомстве заверили, что жалобы будут рассмотрены.

Правительство Калининградской области со стороны официального аккаунта во «ВКонтаке» ответило на комментарии под видеообращением и проинформировало, что ситуация находится на контроле властей и командования Балтфлота.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Дмитрий Кузнецов поделился видеозаписью, на которой мобилизованные из Самарской области пожаловались на ошибочную отправку в зону специальной военной операции (СВО) и отсутствие выплат. Парламентарий сообщил, что обратился из-за жалоб в Генпрокуратуру.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Пентагон прокомментировал сбитый неопознанный объект в небе над Канадой
Американцы высмеяли планы Байдена посетить Польшу
Выявлено негативное влияние соли на иммунную систему
В НАТО заявили об отсутствии у Столтенберга планов продлевать срок полномочий
Власти российского региона обратились в Минобороны после жалоб мобилизованных
Стало известно об отношении известной советской актрисы к юбилеям и наградам
Глава Пентагона поговорил с главой минобороны Украины
Авиация США не обнаружила воздушного объекта в небе над Монтаной
Американский сенатор заявил об «объекте» в небе над Монтаной
Стало известно о подготовке корпусов ВСУ из самых обученных бойцов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.