Названо одно из самых экзотичных мест для свадеб в Москве

Вице-мэр Москвы Ракова: на станции метро «Маяковская» прошли первые свадьбы в 2023 году

В Москве на станции метро «Маяковская» в ночь на 12 февраля прошли первые в 2023 году свадьбы. В одном из самых экзотичных мест для регистрации брака расписались уже три пары. Всего в 2023 году в ночном метро поженят более 20 пар. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, молодоженам в Москве доступно около 200 различных локаций для регистрации брака. «Одна из самых экзотичных — это ночная платформа станции метро "Маяковская". Мы проводим на ней регистрации брака уже третий год, и видим интерес молодоженов к такому формату», — отметила Ракова.

У каждой пары есть своя история, связанная с «Маяковской»: кто-то является любителем творчества поэта, у кого-то в метро или в поездке началась романтическая история. Но главное отличие всех пар, которые заключали брак в метро, — авантюризм и тяга к чему-то особенному Анастасия Ракова вице-мэр Москвы

Заммэра добавила, что всего на «Маяковской» поженились уже более 25 пар. В 2023 году в ночном метро смогут заключить брак еще 20 пар, прием заявлений продолжается в рамках проекта «Новые адреса счастья».

Регистрации на станции «Маяковская» проходят с 2:30 до 4:00. Такое время выбрано для того, чтобы не мешать пассажирам — в ночное время платформа предоставлена только молодоженам и гостям.



Церемония традиционно начинается с Марша Мендельсона, под который жених и невеста проходят по платформе к центру зала. На фоне свадебной арки пары обмениваются кольцами, ставят подписи и получают свидетельство о заключении брака. После бракосочетания молодожены с гостями могут сделать памятные снимки в вагонах поезда «Москва-2020», который вместе с составом «Номерной» сопровождает проведение всех церемоний на станции.



Подать заявление о заключении брака на станции метро «Маяковская» можно лично во Дворце бракосочетания №1, оплатив госпошлину в размере 350 рублей. Дополнительных затрат не потребуется.

Всего в столице доступно более 30 различных выездных площадок для регистрации брака. Выбрать площадку можно на сайте спецпроекта «Новые адреса счастья». На сайте представлены фото и описание каждой площадки, расположение на карте Москвы, доступные даты на площадки, инструкция по подаче заявления, а также красивые даты, в которые можно пожениться.