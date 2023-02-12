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21:38, 12 февраля 2023Мир

Бывший еврокомиссар осудил Запад за предложение Украине вступить в НАТО

Экс-еврокомиссар Ферхойген: Запад переступил черту, предложив Украине вступить в НАТО

Фото: Yves Herman / Reuters

Запад переступил черту, когда 15 лет назад предложил Украине вступить в Североатлантический альянс. Такое мнение выразил бывший еврокомиссар Гюнтер Ферхойген, его слова передает издание Berliner Zeitung.

«Я убежден, что в 2008 году предложением Украине стать членом НАТО была преднамеренно и сознательно перейдена черта», — заявил Ферхойген. По его словам, этот шаг поставил под угрозу интересы России в сфере безопасности. Экс-еврокомиссар также отметил, что Евросоюз (ЕС) не учитывал мнение России, когда продвигал вступление Украины в объединение.

Он добавил, что Запад рассматривал возможность вступления России в НАТО, но встретил сопротивление со стороны Соединенных Штатов, которые не были готовы отказаться от своей доминирующей роли в Европе.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна должна стать членом ЕС через два года. Однако, указал он, не все разделяют подобные прогнозы, предполагая, что этот процесс затянется на 30 или 50 лет.

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Варвара Кузьмина
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