Разведчик ЗВО заявил, что ВСУ начали использовать новые мины на кременском участке фронта

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали использовать новые виды мин на кременском участке фронта. Об этом рассказал РИА Новости разведчик Западного военного округа (ЗВО).

«Обычные "лепестки" разбрасывают и какие-то новые, мы таких раньше не видели, люди, которые здесь уже достаточно долго, таких не наблюдали», — поделился он.

По словам российского разведчика, солдаты ВСУ разбрасывают мины с помощью кассетных боеприпасов.

Ранее один из бойцов ВДВ России сообщил, что ВСУ применяют против российских военных кассетные бомбы нового типа и синильную кислоту в районе Кременной. По его словам, новые кассетные бомбы представляют собой парашют, на котором опускается сама мина, отстегивающаяся от удара о землю.

10 февраля подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что ВСУ стали больше использовать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) под Кременной из-за новых поставок соответствующего вооружения. Кроме того, украинские военные имеют ударные БПЛА, которые, как правило, несут самодельные взрывные устройства кустарного производства, указал Марочко.