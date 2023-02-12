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09:28, 12 февраля 2023Бывший СССР

Российский разведчик рассказал об использовании ВСУ новых мин

Разведчик ЗВО заявил, что ВСУ начали использовать новые мины на кременском участке фронта

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали использовать новые виды мин на кременском участке фронта. Об этом рассказал РИА Новости разведчик Западного военного округа (ЗВО).

«Обычные "лепестки" разбрасывают и какие-то новые, мы таких раньше не видели, люди, которые здесь уже достаточно долго, таких не наблюдали», — поделился он.

По словам российского разведчика, солдаты ВСУ разбрасывают мины с помощью кассетных боеприпасов.

Ранее один из бойцов ВДВ России сообщил, что ВСУ применяют против российских военных кассетные бомбы нового типа и синильную кислоту в районе Кременной. По его словам, новые кассетные бомбы представляют собой парашют, на котором опускается сама мина, отстегивающаяся от удара о землю.

10 февраля подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что ВСУ стали больше использовать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) под Кременной из-за новых поставок соответствующего вооружения. Кроме того, украинские военные имеют ударные БПЛА, которые, как правило, несут самодельные взрывные устройства кустарного производства, указал Марочко.

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Алина Гончарова
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