53-летний россиянин избил приятеля обухом по голове и зарезал его

Под Рязанью осудят мужчину, избившего обухом топора по голове приятеля и зарезавшего его

В Рязанской области суд рассмотрит дело 53-летнего местного жителя об убийстве мужчины. Об этом в воскресенье, 12 февраля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 21 октября 2022 года пьяный фигурант поссорился с приятелем. Он взял обух топора и избил им по голове оппонента, а затем зарезал его. Обвиняемый отвез тело на автомобиле в поле и оставил.

По факту произошедшего было возбуждено дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Сейчас россиянин находится в СИЗО.

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