Пьяный водитель бросил баклажку с замерзшей водой в сотрудника МВД

Под Липецком пьяный водитель бросил пятилитровую баклажку с замершей водой в полицейского

В Липецкой области пьяный 39-летний пьяный водитель напал на сотрудника ДПС. Об этом в воскресенье, 12 февраля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 28 января в селе Волово фигуранта остановил полицейский и начал оформлять протокол о вождении автомобиля в нетрезвом виде. Мужчина был против эвакуации его машины. Тогда он достал пятилитровую баклажку с замершей водой и бросил в лейтенанта. Сотрудник МВД получил удар в ногу.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 318 («Применение насилия, не опасного для здоровья, в отношении представителя власти, находящегося при исполнении должностных обязанностей») УК РФ. Россиянину грозит до пяти лет лишения свободы, он частично признал вину.

Ранее стало известно, что в Самаре неадекватный мужчина отказывался ехать в психбольницу и пробил голову участковому.