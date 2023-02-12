В российском регионе полуголый мужчина залез на дерево и напугал соседей

В Екатеринбурге полуголый мужчина залез на дерево, напугал соседей и помял крыши машин

На Уралмаше полуголый мужчина залез на дерево и напугал соседей. Об этом в воскресенье, 12 февраля, сообщает Telegram-канал Инцидент Екатеринбург.

По данным канала, вечером 11 февраля во дворе дома №10 на улице Калинина полуобнаженный гражданин с дерева кричал, что его хотят убить, и звал на помощь. Затем он переместился на машину и снова просил спасти его.

Отмечается, что пострадали два автомобиля. На место инцидента в российском регионе приехали правоохранители и врачи. Дебошира забрали в больницу.

Ранее стало известно, что в Самаре неадекватный мужчина отказывался ехать в психбольницу и пробил голову участковому.