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17:00, 12 февраля 2023Россия

Директор российской гимназии подала в суд на бывшую учительницу за комментарий

В Гурьевске директор гимназии подала в суд на экс-учительницу ИЗО из-за комментария в сети

Фото: Shutterstock

В Гурьевске директор гимназии подала в суд на экс-учительницу ИЗО. Об этом сообщает Telegram-канала Amber Mash.

По данным канала, бывшая учительница часто высказывала недовольство касательно организации учебного процесса. В гимназии училась ее внучка. Так, например, из госбюджета учебному заведению выделили три тысячи рублей на покупку рабочих тетрадей, однако дети получили старые рваные учебники.

Возмущенная преподавательница решила рассказать о произошедшем министерству образования и оставила комментарий в сети. Тогда директор школы заметила это и подала в суд для защиты чести и достоинства. За счет средств гимназии была проведена лингвистическая экспертиза, которая назвала комментарий вредным. Теперь истец хочет, что учительница возместила расходы. Однако она обратилась в ФСБ, ОБЭП и антикоррупционный комитет.

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Екатерина Власова
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