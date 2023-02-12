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14:33, 12 февраля 2023Мир

В Швейцарии полиция применила резиновые пули во время климатической акции

В швейцарском Базеле полицейские применили резиновые пули во время климатической акции

Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

В Базель-Штадте граждане устроили несанкционированную климатическую акцию. Об этом в воскресенье, 12 февраля, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, 11 февраля в швейцарском полукантоне в акции приняли участие 400 человек. Правоохранители попросили демонстрантов разойтись, половина из них ушла. Однако оставшиеся граждане устроили дебош: портили имущество и применяли насилие. Пострадали трое сотрудников полиции. Тогда им пришлось применить резиновые пули и перцовые баллончики.

Отмечается, что бастующие забросали несколько зданий пакетами с краской.

Ранее стало известно, что Швейцария не разрешила Испании реэкспортировать свое оружие на Украину.

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Екатерина Власова
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