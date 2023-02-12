Сейсмолог объяснил появление разлома после землетрясения в Турции

Сейсмолог Завьялов: трещина после землетрясения стала следом внутреннего разрыва в очаге

Большой разрыв на поверхности Земли после землетрясения в Турции — это след внутренних повреждений земной коры. Появление таких нарушений в беседе с «Лентой.ру» объяснил доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией сейсмической опасности Института физики Земли Российской академии наук (РАН) Алексей Завьялов.

«Есть разные оценки глубины землетрясения. Геофизическая служба РАН дала оценку в 10 километров, а Геологическая служба США — в 18 километров, то есть очаг находился на глубине от 10 до 18 километров. И вот на этой глубине в очаге произошло смещение одного блока земной коры относительно другого примерно на три метра. В результате этого смещения формируется упругая сейсмическая волна, которая достигает поверхности и производит разрушение зданий, которые были построены с недоучетом уровня сейсмической опасности в этом районе», — объяснил сейсмолог.

Разрыв на поверхности Земли образовался в турецкой провинции Хатай. Как сообщает издание iHA, его ширина достигает 200 метров, а глубина около 30.

Это след того внутреннего разлома, вышедший на поверхность. Смещение произошло на глубине 10-18 километров, а разрыв вышел на поверхность земли, и он наблюдается в виде такого нарушения Алексей Завьялов сейсмолог

«То, что ширина 200 метров, а глубина 30 метров, не значит, что это такая яма. В сообщении написано, что это нарушение проходит по оливковой роще. Скорее всего, 200 метров — это то, что этот разрыв так или иначе затронул, потому что основные смещения там, где образовался провал в глубину, а дальше почва получила смещения на ширине 200 метров. Это не образовался новый разлом, это так проявился разрыв, произошедший на глубине 10-18 километров», — заключил ученый.

Ранее «Роскосмос» опубликовал снимок разлома после землетрясения в Турции. Также кадры последствий стихийного бедствия были сняты с дрона, передает iHA.

Землетрясение магнитудой 7,8 произошло 6 февраля. Сильнее всего оно ощущалось в Турции и Сирии. Толчки также были зафиксированы в Ираке, Грузии, Абхазии, Армении, Ливане и на Кипре.

По последним данным, общее число жертв в Турции и Сирии превысило 28 тысяч человек, передает The Washington Post.