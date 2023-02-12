Разведчик ЗВО рассказал о бросающих вооружение при отступлении ВСУ

Разведчик ЗВО: ВСУ бросают вооружение и обмундирование при отступлении

Отступающие на кременском участке фронта Украинские военнослужащие бросают большую часть вооружения и обмундирования. Об этом сообщил РИА Новости разведчик Западного военного округа (ЗВО).

«Это боевой комплект, оставленный на брошенных позициях Вооруженными силами Украины при штурме леса», — сообщил он. Собеседник агентства добавил, что украинские силовики, помимо прочего, оставили франко-германский переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) «Милан», который был принят на вооружение в 70-е годы прошлого века, а в настоящее время поставляется Киеву.

Разведчик ЗВО отметил, что собранное на украинских позициях вооружение — просто трофеи. По его словам, российское подразделение его не использует в боях против ВСУ.

Ранее сообщалось, что разведчики Западного военного округа во время продвижения на кременском участке фронта отбили у Нацгвардии Украины два опорных пункта.