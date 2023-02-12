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02:24, 12 февраля 2023Экономика

Россиян предупредили об ослаблении рубля весной

Аналитик Кожухова заявила об ослаблении рубля весной из-за дефицита бюджета

Фото: Ilya Naymushin / Reuters

Аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал» Елена Кожухова заявила, что весной рубль испытает сдержанное ослабление против доллара, евро и юаня. Об этом она рассказала в беседе с агентством «Прайм».

Кожухова предупредила россиян об ослаблении рубля весной из-за увеличивающегося дефицита бюджета и неясности в отношении нефтегазовых поступлений. По ее мнению, при умеренно негативном сценарии доллар составит 78-81 рубль, евро — 85-88 рублей, а юань — 11,50-12 рублей.

Курс доллара от TradingView

По мнению аналитика, более слабый курс рубля выгоден экспортерам, поэтому власти вряд ли будут принимать меры для ослабления валюты при отсутствии резкой динамики. По ее мнению, для курса валют не менее важна геополитическая ситуация. Поэтому при нейтральном развитии событий рубль недалеко уйдет от показателей февраля: в таком случае доллар сохранит позиции в районе 70 рублей, евро — 75 рублей, а юань — 10,50 рублей.

9 февраля курс доллара достиг максимума с апреля. Курс американской валюты во время утренних торгов на Мосбирже прибавил 1 рубль и достиг 73,4 рубля впервые за 9,5 месяца.

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Марина Совина
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