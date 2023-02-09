Курс доллара достиг максимума с апреля

Курс доллара на Мосбирже достиг 73,4 рубля впервые с конца апреля 2022 года

Курс доллара в ходе утренних торгов на Мосбирже прибавил 1 рубль и достиг 73,4 рубля впервые за 9,5 месяца, свидетельствуют данные площадки. Дороже американская валюта стоила лишь 27 апреля 2022 года — 73,5 рубля.

По состоянию на 12:15 по московскому времени доллар торгуется по 72,9 рубля (плюс 64 копейки). Евро также обновил максимум с конца апреля, подорожав до 78,7 рубля (плюс 1,3 рубля).

Эксперт «БКС Экспресс» Михаил Зельцер объяснил ослабление рубля опасениями рынка насчет бюджетного дефицита России. Санкции и низкая стоимость российских нефти и газа урезали доходы страны, а расходы увеличились из-за «геополитических вызовов».

Дополнительным импульсом к снижению курса российской валюты стали сообщения о планах правительства собрать с крупнейших компаний «однократный добровольный взнос» в бюджет, добавил аналитик.