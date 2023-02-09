Курс евро превысил 78 рублей впервые с апреля

Курс евро на Московской бирже превысил 78 рублей впервые с конца апреля

Курс евро на Московской бирже превысил 78 рублей впервые с конца апреля прошлого года, свидетельствуют данные утренних торгов.

Курс доллара приближается к 72,9 рубля. Растет также и юань, до отметки в 10,72 рубля.

«Интерфакс» отмечает, что причиной колебаний может быть неоднозначный внешний фон. Кроме того, рубль остается под давлением потолка цен на нефть из России, которое могло усилить обсуждение дополнительных платежей бизнеса в бюджет.

8 февраля первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что правительство России обсуждает с крупным бизнесом разовый добровольный взнос в бюджет страны. По Белоусова, речь идето так называемом windfall tax — налоге на непредвиденные доходы. «Такое понятие в налоговой практике, как однократное взимание налогов», — указал он.

Дискуссия ведется на фоне дефицита бюджета. В январе, по оценкам Минфина, он должен составлять 1,76 триллиона рублей. В ведомстве также раскрыли, что нынешний показатель на 35 процентов ниже объема поступления доходов в январе 2022 года.

