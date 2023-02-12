Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:22, 12 февраля 2023Мир

Объяснено решение Шольца о передаче танков на Украину

The Daily Telegraph: Шольц согласился на поставку танков Киеву ради сохранения власти
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Директор по стратегии, технологиям и контролю над вооружениями Международного института стратегических исследований Уильям Альберке объяснил решение немецкого канцлера Олафа Шольца о передаче танков Киеву попыткой сохранить власть. Об этом он заявил The Daily Telegraph.

По словам эксперта, Шольц поменял свою позицию относительно отправки техники на Украину не только под влиянием западных союзников, но также из-за внутренних причин. Он отметил, что политик пытается конкурировать с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок, продвигающей поставку танков. «Шольц пытается противопоставить себя невероятно популярной главе МИДа», — считает Альберке.

Ранее Германия одобрила передачу 178 танков Leopard 1 Киеву. Берлин намерен отправить гораздо больше военной техники из промышленных запасов, чем было объявлено ранее. Часть танков немецкие власти отправят летом, в то время как основная часть будет передана только в следующем году.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кузьмина
Обсудить
Последние новости
Удары России по Украине назвали жестким посланием Европе
Объяснено решение Шольца о передаче танков на Украину
В Москве нашли «иногда улыбающийся» памятник
Пленные украинцы рассказали об обмане со стороны командования
Во Франции организовали акцию за выход страны из НАТО
Берлускони призвал США предложить Киеву обмен для завершения боевых действий
Разведчик ЗВО рассказал о бросающих вооружение при отступлении ВСУ
Умер режиссер Вадим Абдрашитов
В Канаде допустили причастность России к полетам неопознанных объектов
Медведчук рассказал о просьбе Порошенко к Путину насчет Донбасса
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.