Сбитые над Аляской и Канадой летающие объекты похожи на воздушные шары

Власти США: сбитые над Аляской и Канадой летающие объекты являются воздушными шарами

Власти США считают, что сбитые над Аляской и Канадой летающие объекты представляют собой воздушный шар. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на лидера демократического большинства в сенате Чака Шумера.

Однако американские военные пока не сообщают о том, что конкретно перехватили истребители над Аляской и Канадой и кому объекты принадлежат. Кроме того, неизвестна причина их запуска в воздух.

Ранее стало известно, что канадские и американские военные самолеты сбили неопознанный объект в небе над северо-западной частью страны. Он незаконно вторгся в канадское воздушное пространство и представлял реальную угрозу безопасности гражданских судов. Белый дом сообщил, что сбитый объект был беспилотным, канадские и американские военные вели за ним наблюдение в течение последних суток.

