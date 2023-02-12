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18:20, 12 февраля 2023Мир

Сбитые над Аляской и Канадой летающие объекты похожи на воздушные шары

Власти США: сбитые над Аляской и Канадой летающие объекты являются воздушными шарами

Фото: Shutterstock

Власти США считают, что сбитые над Аляской и Канадой летающие объекты представляют собой воздушный шар. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на лидера демократического большинства в сенате Чака Шумера.

Однако американские военные пока не сообщают о том, что конкретно перехватили истребители над Аляской и Канадой и кому объекты принадлежат. Кроме того, неизвестна причина их запуска в воздух.

Ранее стало известно, что канадские и американские военные самолеты сбили неопознанный объект в небе над северо-западной частью страны. Он незаконно вторгся в канадское воздушное пространство и представлял реальную угрозу безопасности гражданских судов. Белый дом сообщил, что сбитый объект был беспилотным, канадские и американские военные вели за ним наблюдение в течение последних суток.

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Екатерина Власова
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