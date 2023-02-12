Военные самолеты сбили неопознанный объект на северо-западе Канады

Трюдо заявил, что американские и канадские военные самолеты сбили неопознанный объект

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в Twitter заявил, что американские и канадские военные самолеты сбили неопознанный объект в небе на северо-западе страны.

Я приказал сбить неопознанный объект, который нарушил воздушное пространство Канады. Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) сбило данный объект над Юконом Джастин Трюдо премьер-министр Канады

Глава правительства уточнил, что цель поразил американский истребитель F-22. Он добавил, что военные планируют извлечь и изучить обломки сбитого объекта.

Трюдо также обсудил происходящее с президентом США Джо Байденом и поблагодарил NORAD за то, что командование стоит на защите Северной Америки.

Ранее представители командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) заявили, что начали наблюдать за неопознанным воздушным объектом в небе над Северной Канадой.

Неопознанный объект над Канадой представлял угрозу гражданской авиации

Министр обороны Канады Анита Ананд заявила, что сбитый канадскими и американскими военными объект представлял реальную угрозу для гражданской авиации. Трансляцию обращения вел телеканал ABC.

Она указала, что воздушный аппарат летел на высоте примерно 14 тысяч футов или чуть более четырех тысяч метров.

Он незаконно вторгся в канадское воздушное пространство и представлял реальную угрозу безопасности гражданских судов Анита Ананд министр обороны Канады

Ананд добавила, что неопознанный объект был сбит приблизительно в 160 километрах от границы США и Канады в центральной области Юкон.

Она также сообщила, что обсудила ситуацию с главой Пентагона Ллойдом Остином, стороны подтвердили, что всегда будут вместе защищать суверенитет.

Реакция США

Белый дом сообщил, что сбитый объект был беспилотным, канадские и американские военные вели за ним наблюдение в течение последних суток. В американской администрации также подтвердили, что президент Джо Байден обсудил инцидент с Джастином Трюдо.

Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) внимательно отслеживало и контролировало перемещение объекта в течение последних 24 часов, и с момента обнаружения объекта президента постоянно информировала его команда по нацбезопасности Белый дом

В Белом доме добавили, что Байден и Трюдо получили комментарии военных о произошедшем и приняли решение сбить объект в целях предосторожности. Американский лидер санкционировал проведение операции NORAD, после чего истребители поднялись в воздух в тесной координации с канадскими властями.

В администрации США также уточнили, что политики считают важным извлечение обломков воздушного аппарата, чтобы выяснить его предназначение и страну происхождения. Также они договорились о тесном сотрудничестве для обнаружения и отслеживания подобных объектов.

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) на фоне ситуации со сбитым неопознанным объектом в небе над северо-западной частью страны канадскими и американскими военными самолетами приняло решение закрыть небо в штате Монтана для оказания поддержки операций Пентагона.

В американском оборонном ведомстве пояснили, что неопознанный объект в небе над Канадой, сбитый 11 февраля, был изначально обнаружен 10 февраля вечером над Аляской.

Неопознанный объект появился над штатом Монтана в США

Сенатор-демократ от штата Монтана Джон Тестер заявил в Twitter, что получил сообщения о некоем объекте в воздушном пространстве штата.

Я в курсе объекта в воздушном пространстве Монтаны и нахожусь в тесном контакте с высокопоставленными представителями Пентагона и администрации

Джон Тестер сенатор США

Политик подчеркнул, что будет требовать ответов для общественности у американских властей и продолжает внимательно следить за развитием ситуации.

В свою очередь Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) заявило, что авиация США не обнаружила воздушного объекта в небе над Монтаной. Отмечается, что американские военные заметили аномалию на радаре и подняли в воздух истребитель, однако никакого объекта, который соотносится с радиолокационными изменениями, не было обнаружено.

Инциденты с неопознанными объектами в небе США

10 февраля координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби сообщил, что американские военные сбили «высотный объект», вошедший в воздушное пространство США над штатом Аляска.

Чиновник уточнил, что пока не установлена принадлежность и назначение аэростата, который был существенно меньше и проще, чем китайский воздушный шар, сбитый ранее над Атлантикой.

4 февраля Соединенные Штаты сбили китайский аэростат в небе над Южной Каролиной. Позже в министерстве иностранных дел Китая заявили, что инцидент с аэростатом нанес ущерб стабилизации отношений двух государств.

Отмечается, что китайский аэростат, который пересек территорию США, был оснащен техникой для сбора данных.

