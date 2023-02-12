Авиация США не обнаружила воздушного объекта в небе над Монтаной

NORAD сообщило, что авиация США не обнаружила воздушного объекта в небе над Монтаной

Авиация США не обнаружила воздушного объекта в небе над Монтаной, об этом сообщило Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD), передает РИА Новости.

Отмечается, что введенное 11 февраля временное ограничение на полеты, которое было введено совместно с Федеральным управлением гражданской авиации Соединенных Штатов для безопасности воздушного движения, было снято.

В NORAD добавили, что американские военные заметили аномалию на радаре и подняли в воздух истребитель, однако никакого объекта, который соотносится с радиолокационными изменениями, не было обнаружено.

Ранее американский сенатор Джон Тестер (демократ от штата Монтана) рассказал, что в воздушном пространстве штата обнаружили некий «объект».

До этого американское оборонное ведомство сообщило, что неопознанный объект в небе над Канадой, сбитый 11 февраля, был изначально обнаружен 10 февраля вечером над Аляской. Два истребителя F-22 наблюдали за целью, пока она находилась в воздушном пространстве США.

