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04:35, 12 февраля 2023Мир

Небо в штате Монтана закрыли для поддержки операций Пентагона

Часть воздушного пространства над штатом Монтана закрыли для поддержки операций Пентагона

Фото: Edgar Su / Reuters

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) на фоне ситуации со сбитым неопознанным объектом в небе над северо-западной частью страны канадскими и американскими военными самолетами приняло решение закрыть небо в штате Монтана для оказания поддержки операций Пентагона, сообщает РИА Новости.

«FAA закрыло часть воздушного пространства для поддержки операций министерства обороны», — заявили в управлении, не уточнив, о каких именно операциях идет речь и призвав обращаться за дополнительной информацией по данному вопросу к Командованию воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).

Ранее американское оборонное ведомство сообщило, что неопознанный объект в небе над Канадой, сбитый 11 февраля, был изначально обнаружен 10 февраля вечером над Аляской. Два истребителя F-22 наблюдали за целью, пока она находилась в воздушном пространстве США.

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Марина Совина
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