Небо в штате Монтана закрыли для поддержки операций Пентагона

Часть воздушного пространства над штатом Монтана закрыли для поддержки операций Пентагона

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) на фоне ситуации со сбитым неопознанным объектом в небе над северо-западной частью страны канадскими и американскими военными самолетами приняло решение закрыть небо в штате Монтана для оказания поддержки операций Пентагона, сообщает РИА Новости.

«FAA закрыло часть воздушного пространства для поддержки операций министерства обороны», — заявили в управлении, не уточнив, о каких именно операциях идет речь и призвав обращаться за дополнительной информацией по данному вопросу к Командованию воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).

Ранее американское оборонное ведомство сообщило, что неопознанный объект в небе над Канадой, сбитый 11 февраля, был изначально обнаружен 10 февраля вечером над Аляской. Два истребителя F-22 наблюдали за целью, пока она находилась в воздушном пространстве США.