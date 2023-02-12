Американский сенатор заявил об «объекте» в небе над Монтаной

Американский сенатор Джон Тестер сообщил о неизвестном объекте в небе над Монтаной

Американский сенатор Джон Тестер (демократ от штата Монтана) рассказал, что в воздушном пространстве штата обнаружили некий «объект». Об этом он написал в Twitter.

Как сообщил политик, он находится в контакте с представителями Белого дома и Пентагона по вопросу неизвестного объекта.

«Я знаю об объекте в воздушном пространстве Монтаны и поддерживаю тесный контакт с высшими должностными лицами министерства обороны и администрации. Я внимательно слежу за ситуацией и регулярно получаю обновления. Я буду продолжать требовать ответов от американской общественности», — написал он.

Ранее часть воздушного пространства над штатом Монтана закрыли для поддержки операций Пентагона. 11 февраля военные сбили неопознанный объект в небе над Канадой.