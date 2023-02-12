Судан пересмотрел соглашение о размещении российской военно-морской базы

AP: власти Судана пересмотрели соглашение о размещении военно-морской базы РФ в стране

Власти Судана пересмотрели соглашение о размещении российской военно-морской базы в стране, об этом сообщает агентство Associated Press (AP).

Отмечается, что после визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова были развеяны все опасения, после чего военные дали согласие на сделку. Договор о создании пункта материально-технического обслуживания военных кораблей был заключен в декабре 2020 года, предполагается, что контингент российских военнослужащих составит не более 300 человек и не более четырех кораблей одновременно.

Агентство уточняет, что соглашение будет ожидать ратификации. Для этого необходимо реализовать подписанные в декабре договоренности между военным руководством страны и гражданским обществом.

По их условиям, в ближайшее время должен быть избран гражданский премьер-министр, после чего вводится двухлетний переходный период, он завершится всеобщими выборами. Президент Судана также должен избираться из гражданских лиц, он станет главнокомандующим вооруженных сил страны.

Ранее глава МИД Сергей Лавров рассказал о прогрессе в открытии российской базы в Судане. По его словам, соглашение о создании пункта снабжения Военно-морских сил (ВМС) находится в процессе ратификации.

