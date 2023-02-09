Лавров рассказал о прогрессе в открытии российской базы в Судане

Лавров: соглашение о создании российской базы в Судане находится в процессе ратификации

Соглашение о создании пункта снабжения военно-морских сил (ВМС) России в Судане находится в процессе ратификации. О прогрессе в открытии российской базы на территории африканской страны рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Что касается соглашения о создании пункта материального обеспечения ВМФ РФ в Судане, оно, как вы знаете, было подписано и сейчас находится в процессе ратификации», — заявил дипломат. Он высказался в ходе визита в Хартум.

Ранее Bloomberg писал, что визит Лаврова в Судан, который совпал с поездкой в страну послов Евросоюза (ЕС) и США, стал неожиданностью для Запада. Отмечалось, что Москва укрепляет сотрудничество с африканскими странами, несмотря на попытки ее изолировать.

Документ о создании пункта материально-технического обеспечения ВМС России в Республике Судан было подписано в городе Хартум 23 июля 2019 года и в Москве 1 декабря 2020 года.