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16:44, 12 февраля 2023Силовые структуры

Бастрыкин поручил возбудить дело из-за вредной свалки в Новороссийске

Глава СК Бастрыкин поручил возбудить дело из-за угрожающей экологии свалки в Новороссийске

Фото: Shutterstock

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за свалки в Новороссийске. Об этом «Ленте.ру» сообщили в информационном центре СКР.

По данным ведомства, жители поселка Борисовка пожаловались на расширение мусорного полигона. Они отметили, что свалку расположили между бассейнами двух рек, впадающих в море. Граждане переживают, что вредные вещества попадут в водоемы, что может угрожать экологии.

В Следственном комитете уточнили, что ранее Бастрыкин уже ставил на контроль эту ситуацию. После повторного обращения он потребовал руководителя следственного управления СКР по Краснодарскому краю Андрея Маслова возбудить и расследовать уголовное дело по факту произошедшего. Теперь глава ведомства будет ждать доклад об установленных обстоятельствах.

Ранее стало известно, что Бастрыкин поручил проверить школу после новости «Ленты.ру» о насилии над учеником.

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Екатерина Власова
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