Польша получила американские беспилотники MQ-9A Reaper

Польская армия получила в лизинг американские беспилотники MQ-9A Reaper

В Польшу доставили американские беспилотники MQ-9A Reaper, сообщил польский министр обороны Мариуш Блащак в Twitter.

Как уточнил министр, полученные в лизинг дроны поступят на вооружение польских военно-воздушных сил (ВВС) и будут использоваться для разведывательных миссий на восточной границе страны. Беспилотники MQ-9A Reaper могут летать на средних высотах в течение длительного времени.

О том, сколько техники получила Польша, не уточняется.

Ранее польский президент Анджей Дуда сообщил, что в стране находятся 10 тысяч американских военнослужащих.