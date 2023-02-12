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17:57, 12 февраля 2023Мир

Польша получила американские беспилотники MQ-9A Reaper

Польская армия получила в лизинг американские беспилотники MQ-9A Reaper

Фото: Wikimedia Commons

В Польшу доставили американские беспилотники MQ-9A Reaper, сообщил польский министр обороны Мариуш Блащак в Twitter.

Как уточнил министр, полученные в лизинг дроны поступят на вооружение польских военно-воздушных сил (ВВС) и будут использоваться для разведывательных миссий на восточной границе страны. Беспилотники MQ-9A Reaper могут летать на средних высотах в течение длительного времени.

О том, сколько техники получила Польша, не уточняется.

Ранее польский президент Анджей Дуда сообщил, что в стране находятся 10 тысяч американских военнослужащих.

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Илона Палей
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