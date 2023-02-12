Момент ДТП с Tesla в Москве показали на видео
Дептранс Москвы показал на видео момент ДТП с участием автомобиля TeslaСюжетДТП в Москве:
Дептранс Москвы показал на видео момент ДТП с участием автомобиля Tesla. Соответствующее видео ведомство опубликовало в своем Telegram-канале.
Авария произошла 12 февраля на Волгоградском проспекте, в районе дома 181 корпус 1. После столкновения с другой машиной водитель электромобиля не справился с управлением и влетел в фонарный столб.
В результате случившегося пострадали двое детей. Их доставили в из столичных больниц. Уточняется, что их жизни и здоровью ничего не угрожает.
Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и причин произошедшего, а также принятие процессуального решения по факту ДТП.