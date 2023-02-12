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13:01, 12 февраля 2023Россия

Момент ДТП с Tesla в Москве показали на видео

Дептранс Москвы показал на видео момент ДТП с участием автомобиля Tesla
СюжетДТП в Москве:

Дептранс Москвы показал на видео момент ДТП с участием автомобиля Tesla. Соответствующее видео ведомство опубликовало в своем Telegram-канале.

Авария произошла 12 февраля на Волгоградском проспекте, в районе дома 181 корпус 1. После столкновения с другой машиной водитель электромобиля не справился с управлением и влетел в фонарный столб.

В результате случившегося пострадали двое детей. Их доставили в из столичных больниц. Уточняется, что их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и причин произошедшего, а также принятие процессуального решения по факту ДТП.

Евгения Куликова
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