Момент ДТП с Tesla в Москве показали на видео

Дептранс Москвы показал на видео момент ДТП с участием автомобиля Tesla

Дептранс Москвы показал на видео момент ДТП с участием автомобиля Tesla. Соответствующее видео ведомство опубликовало в своем Telegram-канале.

Авария произошла 12 февраля на Волгоградском проспекте, в районе дома 181 корпус 1. После столкновения с другой машиной водитель электромобиля не справился с управлением и влетел в фонарный столб.

В результате случившегося пострадали двое детей. Их доставили в из столичных больниц. Уточняется, что их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и причин произошедшего, а также принятие процессуального решения по факту ДТП.