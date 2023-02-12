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12:30, 12 февраля 2023Россия

В Москве два человека пострадали в ДТП с Tesla

«112»: два человека пострадали в ДТП с Tesla на Волгоградском проспекте в Москве

Фото: Telegram-канал 112

В Москве в аварии с участием автомобиля Tesla пострадали два человека. Об этом в воскресенье, 12 февраля, сообщает Telegram-канал «112».

ДТП произошло на Волгоградском проспекте. После столкновения с другой машиной водитель электромобиля не справился с управлением и влетел в фонарный столб. Пострадавших госпитализировали. На месте работают экстренные службы.

В Telegram-канале столичного Дептранса, в свою очередь, сообщается об аварии в районе дома 181 корпус 1 на Волгоградском проспекте. Марка автомобиля, обстоятельства случившегося и данные о пострадавших не приводятся.

В конце января на пересечении МКАД и Рязанского проспекта в столице столкнулись семь машин, один человек пострадал.

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Евгения Куликова
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