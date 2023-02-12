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13:07, 12 февраля 2023Бывший СССР

Под Херсоном военные ВСУ обокрали магазин сотовой связи на миллион рублей

Под Херсоном военные ВСУ залезли в магазин сотовой связи, забрали 360 тыс. грн и телефоны

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Херсонской области военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) обокрали магазин сотовой связи на сумму более миллиона рублей. Об этом в воскресенье, 12 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

По его данным, в национальную полицию Украины позвонил владелец магазина и рассказал, что ночью 9 февраля трое неизвестных в военной форме проникли в здание на Потемкинской улице. Они забрали 360 тысяч гривен (709,2 тысячи рублей) и 16 телефонов известных брендов. Сумма ущерба составила 600 тысяч гривен (1,2 миллиона рублей).

Отмечается, что злоумышленников зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Ранее стало известно, что житель Херсонской области нашел разобранную бронемашину и спрятал в лесу.

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Екатерина Власова
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