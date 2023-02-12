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14:18, 12 февраля 2023Бывший СССР

Зеленский ввел в действие решение о санкциях против 200 связанных с Россией лиц

Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против 200 связанных с Россией лиц

Фото: Yves Herman / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о введении санкций против 200 лиц, связанных с Россией. Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, 12 февраля соответствующий указ главы украинского государства разместили на сайте офиса президента.

Ранее Зеленский заявил, что в интересах Евросоюза ввести санкции против российской космической отрасли и IT, чтобы Москва лишилась возможности делать новые ракеты. Он также рассказал, что некоторые европейские лидеры выразили готовность передать Киеву больше оружия, в том числе самолеты.

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Виктория Кондратьева
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