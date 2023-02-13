Раскрыта цель визита Байдена в Польшу

GT: Байден едет в Польшу, чтобы ужесточить позицию Евросоюза в отношении России

Президент США Джо Байден решил посетить Польшу, чтобы ужесточить позицию Евросоюза (ЕС) в отношении России. Цель поездки американского лидера раскрыло китайское издание Global Times (GT).

Речь идет о визите, который состоится в период с 20 по 22 февраля. В Белом доме ранее отмечали, что в ходе поездки глава Соединенных Штатов планирует обсудить с властями Польши двустороннее сотрудничество, укрепление возможностей НАТО в сфере сдерживания, а также совместные усилия по поддержке Украины.

Основной целью визита станет придание импульса избранию Байдена на пост президента в следующем году, заявил GT младший научный сотрудник Центра российских исследований Восточно-китайского педагогического университета Цуй Хэн. «Кроме того, он [Байден] также хочет подавить прагматичные голоса за мир в Европе и оказать большее давление на европейских лидеров, чтобы совместно нацелиться на Россию с еще более жесткой ястребиной позицией, делающей деэскалацию конфликта далекой от воплощения», — полагает собеседник газеты.

Ранее сообщалось, что читатели Daily Mail высмеяли планы Байдена посетить Польшу и задались вопросом, почему американский лидер не выбрал для визита Украину.