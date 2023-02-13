Назначена дата слушаний по делу о взятках бывшего губернатора Белозерцева

Суд 17 февраля начнет рассмотрение дела экс-губернатора Пензенской области Белозерцева

Измайловский суд Москвы назначил на 17 февраля предварительные слушания по уголовному делу бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, обвиняемого в коррупции. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе суда.

Верховный суд России направил материалы дела Белозерцева и его соучастников для рассмотрения в московский суд по просьбе прокуратуры об изменении территориальной подсудности.

СКР обвинил экс-губернатора в получении взяток от главы группы фармацевтических компаний «Биотэк» Бориса Шпигеля и его супруги Евгении, которым вменяется дача незаконных вознаграждений. Вместе с ними будут судить также директора «Фармация» Антона Колоскова и посредников Геннадия Маркова и Федора Федотова.

По данным следствия, с июня 2019-го по сентябрь 2020 года губернатору было передано 30 миллионов рублей в виде денег, имущества и услуг. В частности, в 2020 году супруги Шпигель подарили Белозерцеву часы Breguet стоимостью 5,7 миллиона рублей за покровительство фармбизнесу.

Также Белозерцева обвиняют в незаконном хранении в подсобке служебного кабинета пистолета Макарова, пригодного к стрельбе, и 96 патронов к нему.

