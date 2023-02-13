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03:49, 13 февраля 2023Россия

Россиянам назвали причины для сохранения бумажного чека

Глава КонфОП Янин: бумажные чеки нужны для возврата товара и гарантии

Фото: Michael Walter / Unsplash

Председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин рассказал о ситуациях, когда у покупателя могут потребовать предъявить бумажный чек. Их он перечислил агентству «Прайм».

Эксперт отметил, что сегодня большую популярность приобретают электронные чеки, однако, добавил он, это не отменяет необходимости сохранять бумажные чеки. Например, они могут пригодиться при покупке обуви или одежды, поскольку, если потребуется оформить возврат, покупатель будет должен предоставить чек.

Специалист также посоветовал сохранять бумажные чеки при покупке вещей, которые продаются с гарантией. Он пояснил, что хоть по закону это и необязательно, но при наступлении гарантийного случая наличие на руках документа или его фотографии значительно упростит весь процесс.

Электронные чеки, по словам Янина, имеют такую же юридическую силу, как и бумажные. «Главное — их тоже желательно не удалять сразу, а сохранить у себя в мобильном телефоне или компьютере», — заключил эксперт.

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Варвара Кузьмина
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