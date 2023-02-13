Кадыров заявил о бесполезности поставляемых на Украину танков

Глава Чечни Кадыров завил о бесполезности поставляемых на Украину западных танков

Поставляемые Западом на Украину танки бесполезны, так как нужны люди, чтобы ими управлять. Об этом в понедельник, 13 февраля, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью «Россия 1», которое было показано в передаче «60 минут». Трансляция ведется на портале «Смотрим».

«Ну дадут они сто танков, двести танков дадут — это ничего не стоит, это ерунда. Туда надо посадить столько-то экипажей, их надо обучать. И танк сегодня не так оправдан, как они хотят», — объяснил политик.

По его мнению, у украинских властей нет никаких сил и средств для управления танками, которые им поставляют страны Запада.