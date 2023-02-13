Кремль ответил на вопрос об обеспечении безопасности Путина

Песков заявил, что безопасность Путина обеспечивается с учетом всех рисков

Безопасность первых лиц государства, в том числе президента России Владимира Путина, обеспечивается с учетом всех рисков. Об этом в понедельник, 13 февраля, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

Представитель Кремля также отметил, что никакого снижения публичности Путина не планируется.

«И безопасность президента, и безопасность всех тех лиц, которые являются объектами государственной охраны, обеспечивается на должном уровне, с учетом всех рисков и опасностей», — пояснил он.