Андрей Белоусов встретился с производителями беспилотных авиационных систем

Первый вице-премьер Андрей Белоусов встретился с производителями беспилотных авиасистем

Первый заместитель председателя правительства России Андрей Белоусов провел совещание с производителями беспилотных авиационных систем (БАС), где совместно с представителями заинтересованных ФОИВов, институтов и центров компетенций обсудил концепцию национального проекта по развитию БАС и стратегические направления создаваемой отрасли.

В текущих реалиях создание отечественных БАС является одним из важнейших направлений для повышения уровня технологического суверенитета страны. По словам Андрея Белоусова, основой для прорывного развития отрасли и консолидации ее ключевых игроков должен стать национальный проект по развитию беспилотных авиационных систем, разработка которого ведется по поручению президента Российской Федерации.

«В рамках этой работы мы должны «открыть небо» для беспилотников с точки зрения изменения регуляторики, а также создать технические средства контроля и управления движением беспилотников. Помимо этого, мы должны обеспечить мерами поддержки отечественных производителей (как самих беспилотников, так и производителей комплектующих) и рынка в целом», — подчеркнул первый вице-премьер.

По словам Андрея Белоусова, необходимо стимулировать спрос на услуги с использованием БАС в отраслях экономики, сформировать комплексный государственный заказ на беспилотники, организовать профильное образование и насытить отрасль кадрами, а также создать удобную систему сертификации беспилотников, а также обеспечить безопасность их использования.

«Первая большая задача – это развитие спроса. Она включает в себя открытие новых сегментов рынка и снятие избыточных ограничений для применения беспилотников. Второй большой блок – стимулирование разработки серийного производства отечественных беспилотных систем и комплектующих. Здесь будем задействовать два наших базовых инструмента поддержки. Во-первых, Фонд развития промышленности, который уже работает с первыми заявками. Во-вторых, запустим программу грантовой поддержки разработки комплектующих через Агентство технологического развития. Причем этот блок тесно связан

с выработкой критериев «российскости» в рамках 719-го постановления правительства, так как необходимо обеспечить высокий уровень локализации производства дронов», — подчеркнул первый заместитель министра промышленности и торговли России Василий Осьмаков.

Он также анонсировал также создание отдельного структурного блока Минпромторга России, который сфокусируется на задачах поддержки отрасли.

«Минэкономразвития в рамках механизма экспериментального правового режима создает условия для апробации и последующего масштабирования инновационных технологий, в том числе беспилотных авиационных систем. В прошлом году запущены два таких ЭПР для доставки грузов дронами-беспилотниками в 5 регионах. Механизм ЭПР постоянно совершенствуется благодаря открытому диалогу с бизнесом и отраслевыми регуляторами», — прокомментировал заместитель министра экономического развития Российской Федерации Максим Колесников.

Участники мероприятия обсудили вопросы развития производства необходимых комплектующих, создание программы стандартизации и отраслевых цифровых программных продуктов, систем воздушной логистики и смешанного типа функционирования БАС. Развитие беспилотной авиации выступает катализатором для целого ряда смежных технологий, в том числе в области связи и навигации, искусственного интеллекта, микро- и радиоэлектроники.

«Мы полтора года работаем над созданием линейки технологических платформ воздушной мобильности. На сегодняшний день уже разработали авиасистемы взлетной массой 700 килограммов с полезной нагрузкой до 200 килограммов. В том числе более 70 процентов структурных элементов — собственного производства. Объединив усилия бизнеса, государства и науки, мы можем буквально в течение нескольких лет сделать доступными технические решения, которые еще несколько лет назад казались возможными только в далеком будущем», — подчеркнул генеральный директор компании «Транспорт будущего» Юрий Козаренко.

В своем заключительном слове Андрей Белоусов отметил, что в рамках создаваемой правительственной комиссии и уже сформированных рабочих групп планируется вместе с бизнесом обсуждать весь комплекс вопросов. По его словам, такие совещания будут носить регулярный характер.

В совещании также приняли участие генеральный директор «Агримакс Аэро» Максим Чижов, советник генерального директора ГК «Геоскан» Алексей Семенов, заместитель генерального директора — директора по развитию компании «Авиателекоминвест» Андрей Потемкин, заместитель генерального директора ФАУ «Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова» Алекандр Луковников.

