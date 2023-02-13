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15:41, 13 февраля 2023Мир

Экс-советник президента США описал Путина одной фразой

Экс-советник президента США Болтон назвал Владимира Путина жестким профессионалом
Джон Болтон

Джон Болтон. Фото: Ron Sachs / CNP /MediaPunch / imago-images.de / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин — жесткий профессионал, всегда очень четко выражающий свои мысли. Так российского лидера одной фразой описал экс-советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в интервью Public Broadcasting Service.

«Это хладнокровный человек, который при этом всегда производит впечатление уверенного в себе профессионала», — сказал он.

Болтон добавил, что впервые встретился с Путиным в конце 2001 года. При этом существенных изменений между поведением российского лидера в то время и во время их последней встречи в 2019 году экс-советник американского президента не заметил.

Ранее сообщалось, что характер российского президента в своих мемуарах описал бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ, скончавшийся в 2022 году. Он отметил, что Путин выглядит «выглядит холодным, но против ожиданий он искренен и не так уж холоден». Также Абэ рассказал, что российскому лидеру нравится черный юмор.

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Варвара Кошечкина
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