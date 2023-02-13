Дания передала Украине все свои установки Caesar

Минобороны Украины сообщило о передаче Киеву САУ Caesar от Дании

Дания передала Украине все имеющиеся у королевства самоходные артиллерийские установки (САУ) Caesar. Об этом сообщает Минобороны Украины в Telegram.

«Дания передала Украине все свои самоходные установки Caesar. Настоящий друг, который знает, что наша битва — это битва Европы», — говорится в публикации украинского министерства. В январе министр обороны Дании Эллеманн-Йенсен заявил, что страна передаст Украине 19 французских САУ Caesar.

Ранее министр обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил, что Париж поставит Киеву еще 12 самоходных артиллерийских установок Caesar и обучит артиллеристов Вооруженных сил Украины (ВСУ) работе на них до начала лета 2023 года.

Министр обозначил, что в обучении украинских военных будут участвовать до 150 французских военнослужащих, а за месяц они смогут подготовить 600 человек. 12 машин могут составить до двух артиллерийских батарей.