Украину обвинили во втягивании Молдавии в конфликт с Россией

Экс-премьер Молдавии Кику: Киев пытается втянуть Кишинев в конфликт с РФ различными путями

Украинские власти пытаются втянуть Молдавию в конфликт с Россией различными путями, заявил бывший премьер-министр республики Ион Кику в эфире телеканала N4. Об этом сообщает РИА Новости.

«Внимание международного сообщества снижается, чтобы подлить бензина и поднять тему для высокопоставленных мировых политиков нужно как можно больше вовлеченных сторон», — сказал он.

Кику подчеркнул, что власти пытаются обвинить оппозицию в подготовке переворота, однако эти действия бессмысленны, так как страна окажется в полной международной изоляции.

«Нельзя идти на поводу у этих лиц, которые хотят просто сохранить власть, не будет никакого подрыва государственности, никто из оппонентов партии "Действие и солидарность" не хотят дестабилизировать страну — это никому не нужно», — заявил он.

Ранее экс-глава Молдавии Игорь Додон заявил, что президент страны Майя Санду ведет республику по пути Украины, который не имеет ничего общего с интересами молдавских граждан. Он отметил, что ликвидация оппозиции, закрытие русскоязычных телеканалов и вооружение страны — это те шаги, которые ранее совершил Киев.