Оценены затраты ЕС на борьбу с энергетическим кризисом

Страны Евросоюза с 2021 года потратили около €800 млрд на борьбу с энергетическим кризисом

Страны Европейского союза (ЕС) с 2021 года потратили около 800 миллиардов евро на помощь домохозяйствам и местным компаниям на фоне энергетического кризиса. Об этом говорится в исследовании брюссельского института «Брейгель», пишет ТАСС.

Отмечается, что с начала роста цен на топливо в сентябре прошлого года страны ЕС предоставили 681 миллиард евро в виде субсидий домохозяйствам и компаниям на покрытие их расходов на электроэнергию.

Так, ФРГ, в частности, направила на эти цели 268 миллиардов евро. В свою очередь Великобритания выделила 103 миллиарда евро, а Норвегия — 8,1 миллиарда евро.

Ранее глава хедж-фонда Andurand Capital Пьер Андюран заявил, что Россия уже проиграла энергетическую войну с Евросоюзом. По его словам, европейские страны научились обходиться без российских энергоресурсов, а Москва останется без крупнейшего с советских времен покупателя. При этом перенаправить свой газ ей некуда, строительство газопроводов того же объема в Азию займет не менее десяти лет.

