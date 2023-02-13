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23:05, 13 февраля 2023Экономика

Оценены затраты ЕС на борьбу с энергетическим кризисом

Страны Евросоюза с 2021 года потратили около €800 млрд на борьбу с энергетическим кризисом

Фото: Yves Herman / Reuters

Страны Европейского союза (ЕС) с 2021 года потратили около 800 миллиардов евро на помощь домохозяйствам и местным компаниям на фоне энергетического кризиса. Об этом говорится в исследовании брюссельского института «Брейгель», пишет ТАСС.

Отмечается, что с начала роста цен на топливо в сентябре прошлого года страны ЕС предоставили 681 миллиард евро в виде субсидий домохозяйствам и компаниям на покрытие их расходов на электроэнергию.

Так, ФРГ, в частности, направила на эти цели 268 миллиардов евро. В свою очередь Великобритания выделила 103 миллиарда евро, а Норвегия — 8,1 миллиарда евро.

Ранее глава хедж-фонда Andurand Capital Пьер Андюран заявил, что Россия уже проиграла энергетическую войну с Евросоюзом. По его словам, европейские страны научились обходиться без российских энергоресурсов, а Москва останется без крупнейшего с советских времен покупателя. При этом перенаправить свой газ ей некуда, строительство газопроводов того же объема в Азию займет не менее десяти лет.

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Марина Совина
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