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10:07, 13 февраля 2023Бывший СССР

Российский артиллерист рассказал о работе расчетов гаубицы Д-20 в ЛНР

Артиллерист с позывным Гусенок рассказал о снайперской работе расчетов гаубицы Д-20 в ЛНР

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Российские артиллеристы поддерживают наступление десантников в Луганской народной республике (ЛНР), ведя снайперски точный огонь из Д-20, рассказал в беседе с РИА Новости один из членов расчета гаубицы с позывным Гусенок.

«Это орудие очень точное, и очень большой калибр, что помогает очень там ребятам, накрывает очень хорошую площадь», — рассказал российский солдат, отметив, что из-за точности Д-20 его подразделение называют «артиллерийскими снайперами».

Накануне иные артиллеристы рассказали о работе пушек «Гиацинт». По их словам, точность орудия позволяет вести огонь по наступающим частям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в непосредственной близости от российских позиций.

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Алевтина Запольская
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