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23:03, 13 февраля 2023Россия

Раскрыты детали встречи Путина и Зюганова

Ющенко: Путин и Зюганов обсудили военно-политическую ситуацию и стратегию развития России
Владимир Путин и Геннадий Зюганов

Владимир Путин и Геннадий Зюганов. Фото: kremlin.ru

Депутат Госдумы от КПРФ Александр Ющенко в беседе с РИА Новости раскрыл детали встречи президента России Владимира Путина с лидером партии Геннадием Зюгановым.

По его словам, в ходе встречи обсуждались военно-политическая ситуация и стратегия развития страны, а также необходимость поддержки людей труда. «Также были представлены предложения КПРФ относительно этого», — заявил Ющенко.

Парламентарий отметил, что КПРФ настаивает на собственной программе мобилизации экономического потенциала для того, «чтобы достойно ответить на все экономические и политические вызовы». В этой связи партия сформулировала бюджет развития в 43 триллиона и рассчитывает, «что наступил тот час икс, когда будут востребованы наши предложения». «Думаю, вокруг этого и шли обсуждения», — заключил Ющенко.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин во время встречи с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым в трех словах порассуждал о победе над нацизмом.

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Марина Совина
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