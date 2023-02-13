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17:16, 13 февраля 2023Россия

Путин в трех словах порассуждал о победе России над нацизмом

Путин в разговоре с Зюгановым выразил уверенность в победе России над нацизмом

Фото: Mikhail Metzel / Reuters

Президент России Владимир Путин во время встречи с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым в трех словах порассуждал о победе над нацизмом. Об этом в понедельник, 13 февраля, сообщается на сайте Кремля.

Лидер коммунистической партии, рассуждая о действиях США и европейских стран, заявил, что надеется на победу России над нацизмом и фашизмом.

«Так и будет», — ответил ему глава государства, после чего Путин и Зюганов обменялись взаимными благодарностями.

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Никита Абрамов
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