Путин в трех словах порассуждал о победе России над нацизмом

Путин в разговоре с Зюгановым выразил уверенность в победе России над нацизмом

Президент России Владимир Путин во время встречи с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым в трех словах порассуждал о победе над нацизмом. Об этом в понедельник, 13 февраля, сообщается на сайте Кремля.

Лидер коммунистической партии, рассуждая о действиях США и европейских стран, заявил, что надеется на победу России над нацизмом и фашизмом.

«Так и будет», — ответил ему глава государства, после чего Путин и Зюганов обменялись взаимными благодарностями.