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06:25, 13 февраля 2023Россия

В Совфеде обвинили США в отвлечении внимания от «Северных потоков»

Сенатор Пушков: США отвлекают внимание от расследования взрывов на «Северных потоках»
Алексей Пушков

Алексей Пушков. Фото: Ruben Sprich / Reuters

Член Совета Федерации Алексей Пушков обвинил Вашингтон в попытке отвлечь внимание американцев от расследования диверсии на «Северных потоках». Своим мнением он поделился в личном Telegram-канале.

«В США новое общенациональное занятие — один за другим сбивают НЛО — круглые, цилиндрические, восьмиугольные...», — написал сенатор. По его словам, американские СМИ полагают, что это направлено на отвлечение внимания населения от скандалов вокруг Хантера Байдена, сына президента Соединенных Штатов Джо Байдена, а также от диверсии на «Северных потоках» и инцидента с компанией Pfizer, которая не проводила тестирование вакцины перед выпуском на рынок. Также, предположил Пушков, это может быть подготовкой к конфликту с Китаем.

8 февраля журналист Сеймур Херш опубликовал статью, в которой обвинил США в причастности к взрывам на «Северных потоках». Он заявил, что операцию провели Военно-морские силы страны, использовав подлодки для установки бомб. Журналист назвал инициатором разработки плана советника президента по национальной безопасности Джейка Салливана.

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Варвара Кузьмина
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