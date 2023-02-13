В Совфеде обвинили США в отвлечении внимания от «Северных потоков»

Сенатор Пушков: США отвлекают внимание от расследования взрывов на «Северных потоках»

Член Совета Федерации Алексей Пушков обвинил Вашингтон в попытке отвлечь внимание американцев от расследования диверсии на «Северных потоках». Своим мнением он поделился в личном Telegram-канале.

«В США новое общенациональное занятие — один за другим сбивают НЛО — круглые, цилиндрические, восьмиугольные...», — написал сенатор. По его словам, американские СМИ полагают, что это направлено на отвлечение внимания населения от скандалов вокруг Хантера Байдена, сына президента Соединенных Штатов Джо Байдена, а также от диверсии на «Северных потоках» и инцидента с компанией Pfizer, которая не проводила тестирование вакцины перед выпуском на рынок. Также, предположил Пушков, это может быть подготовкой к конфликту с Китаем.

8 февраля журналист Сеймур Херш опубликовал статью, в которой обвинил США в причастности к взрывам на «Северных потоках». Он заявил, что операцию провели Военно-морские силы страны, использовав подлодки для установки бомб. Журналист назвал инициатором разработки плана советника президента по национальной безопасности Джейка Салливана.