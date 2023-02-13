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18:02, 13 февраля 2023Среда обитания

В российском городе расширят используемую чиновниками и миллиардерами трассу

В Екатеринбурге расширят используемый миллиардерами аварийно опасный Чусовской тракт

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В Екатеринбурге решили расширить проблемную трассу, которой ежедневно пользуются чиновники и миллиардеры, чтобы сделать ее безопаснее. Внимание на ситуацию в российском городе обратило издание «Екатеринбург Онлайн».

Специалисты начали работы по подготовке к реконструкции Чусовского тракта, расположенного возле элитных коттеджных поселков Палникс, Карасьеозерский и Образцово, где живут крупные бизнесмены и чиновники, в том числе мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Управление автодорог Свердловской области объявило конкурс по поиску подрядчика, который предоставит проект масштабной реконструкции дороги за 25,6 миллиона рублей. От потенциального исполнителя требуется рассчитать стоимость будущих работ, а также провести археологическое обследование территории на предмет природных и архитектурных памятников.

В результате реализации будущего проекта ширина проезжей части увеличится на 0,25-0,75 метра, а ширина обочины — на 0,5-1,5 метра. Кроме того, на участке от 8-го до 14-го километра (от ЕКАД до Чусовского озера) установят тротуары и фонари и обновят имеющиеся остановки. Работы собираются начать после 2024 года.

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Авторы публикации уточнили, что на Чусовском тракте время от времени серьезные аварии, а нагрузка на него растет от года к году. В данный момент пассажиропоток на трассе составляет до семи тысяч автомобилей в день.

В феврале стало известно о том, что строительство скоростной автодороги M12 МоскваКазань, которая входит в федеральный проект «Европа — Западный Китай» (ЕЗК), стало дороже почти на 300 миллиардов рублей. По итогам проверки в 2022 году выяснилось, что сметная стоимость трассы М12 достигла 911,67 миллиарда рублей, однако в паспорте проекта указана сумма 622,8 миллиарда рублей.

Полина Кислицына
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