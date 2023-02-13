Вероятность появления проблем с заполнением газовых хранилищ в ЕС оценили

Аналитик Гривач заявил о возможном энергетическом кризисе в ЕС к концу 2023 года

Заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач заявил о возможном энергетическом кризисе в Евросоюзе (ЕС) к концу 2023 года. В разговоре с «Лентой.ру» он оценил вероятность появления проблем с заполнением хранилищ газа в ЕС.

Ранее стало известно, что Европейский союз (ЕС) может столкнуться с новым ростом цен на природный газ и проблемами заполнения подземных хранилищ газа (ПХГ) к следующей зиме. Это следует из опубликованного 13 февраля экономического прогноза Еврокомиссии (ЕК).

В целом это общее место всех рассуждений о ситуации с энергетической безопасностью в ЕС: подготовка к следующей зиме и ее прохождение будут более сложным делом, чем в этом отопительном сезоне Алексей Гривач замглавы Фонда национальной энергетической безопасности

«В 2022 году европейские ПХГ были в значительной степени заполнены к концу лета, когда российский газ поступал в гораздо большем объеме, чем сейчас», — объяснил причины возможного энергетического кризиса к концу 2023 года Гривач.

Специалист отметил, что Брюсселю на руку играет тот факт, что эта зима пока аномально теплая в большей части Европы. Это вкупе с остановкой многих газоемких производств из-за очень высоких цен позволяет снизить расход газа из хранилищ. Также на это влияет умеренный спрос со стороны азиатских импортеров.

«С другой стороны, отопительный сезон еще не закончен, и нужно смотреть, с какими запасами Европа выйдет из него. Помимо этого, на рынок возвращается Китай, экономика которого в прошлом году была скована жесткими ковидными ограничениями, что стало одним из факторов падения спроса на газ в этой стране впервые за десятилетия», — сообщил аналитик.

С проблемами могут столкнуться все страны Евросоюза, так как европейский рынок в настоящее время достаточно интегрирован, убежден Гривач. Может быть, лишь за исключением Пиренейского полуострова и Балтийской зоны.

Кроме того, если говорить о финансовом бремени в энергетике, то все страны ЕС уже полтора года его несут. Видимо, это будет продолжаться еще минимум год Алексей Гривач замглавы Фонда национальной энергетической безопасности

Ранее глава хедж-фонда Andurand Capital Пьер Андюран заявил, что Россия уже проиграла энергетическую войну с Евросоюзом. По его словам, европейские страны научились обходиться без российских энергоресурсов, а Москва останется без крупнейшего с советских времен покупателя. При этом перенаправить свой газ ей некуда, строительство газопроводов того же объема в Азию займет не менее десяти лет.