Курс евро подскочил до максимума с апреля

Курс евро превысил 79 рублей впервые с апреля 2022 года

Курс евро в ходе торгов в понедельник, 13 февраля, поднялся выше 79 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 18:05 мск, валюта торговалась по 79,07 рубля. Ее стоимость подскочила до максимума с апреля 2022 года, продемонстрировав рост на 62 копейки.

Доллар тем временем торговался по 73,81 рубля. Курс валюты вырос на 43 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей торговой сессии.

Ранее финансовый аналитик Михаил Беляев в беседе с «Лентой.ру» предрек дальнейшее укрепление доллара и евро. Рост курсов этих валют по отношению к рублю он объяснил недооцененной способностью американской и европейской экономик к восстановлению.