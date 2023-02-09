Курсам евро и доллара предрекли рост
Учитывая тренд на снижение рубля по отношению к основным валютам, доллар и евро продолжат укрепляться, считает кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. В беседе с «Лентой.ру» он спрогнозировал предел их роста в течение февраля.
В четверг, 9 февраля, курс доллара на Московской бирже превысил 73 рубля, евро достиг 78 рублей. Так дорого обе валюты не стоили с апреля 2022 года. Одновременно с этим рубль подешевел и к китайскому юаню — до 10,8.
Причина укрепления валют
Курс валюты определяется общим состоянием экономики одной и второй страны, подчеркнул Беляев. Рост валют по отношению к рублю, по его словам, обусловлен способностью американской и европейской экономик восстанавливаться, которую многие недооценили.
Благодаря динамике, способности бизнеса восстанавливаться, беспрецедентной помощи государства, американская экономика отошла от кризисной черты, считает аналитик. Удалось пройти кризисный пик и европейской экономике.
Европе удалось провести мероприятия по экономии потребления электроэнергии и в корпоративном, и в бытовом секторе, удалось переориентировать импортные поставки и получить западное, в основном американское, топливо, сжиженный газ. Очень помогла теплая зима
Российская экономика, напротив, потеряла свой темп и стала вялой, считает Беляев. Поэтому мы видели последовательное снижение рубля по отношению к доллару, евро и юаню в течение января. И оно продолжится, если в России не активизируется бизнес, полагает экономист.
«Бизнес-структуры не должны стонать и требовать от государства помощи, а включать предпринимательскую активность, а государство должно стимулировать компании, чтобы они самостоятельно проявляли активность. Мы занимаемся экспортом, бюджетом но это не вся экономика, бюджет — дай бог, 30 процентов экономики. Динамика экономики зависит от того, насколько активно работают бизнес-структуры», — объяснил аналитик.
Дальнейшее укрепление валют
Чтобы рубль серьезно упал, необходимо, чтобы в экономике произошли серьезные неурядицы, которых пока не предвидится, высказался он. Рост валют, с его слов, достаточно ползучий, так как российская экономика сопротивляется и есть государства, которые поддерживают инфраструктурные проекты.
До конца февраля, я думаю, будет колебательный процесс вокруг снижающегося тренда: плюс-минус в одну или другую сторону, но, скорее всего, рубль может потерять еще одну единицу по отношению к доллару и к евро
«Интерфакс» отмечает, что причиной колебаний может быть неоднозначный внешний фон. Кроме того, рубль остается под давлением потолка цен на нефть из России, которое могло усилить обсуждение дополнительных платежей бизнеса в бюджет.
8 февраля первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что правительство России обсуждает с крупным бизнесом разовый добровольный взнос в бюджет страны. По Белоусова, речь идето так называемом windfall tax — налоге на непредвиденные доходы. «Такое понятие в налоговой практике, как однократное взимание налогов», — указал он.
Дискуссия ведется на фоне дефицита бюджета. В январе, по оценкам Минфина, он должен составлять 1,76 триллиона рублей. В ведомстве также раскрыли, что нынешний показатель на 35 процентов ниже объема поступления доходов в январе 2022 года.