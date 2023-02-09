Курсам евро и доллара предрекли рост

Экономист Беляев спрогнозировал дальнейший рост доллара и евро по отношению к рублю

Учитывая тренд на снижение рубля по отношению к основным валютам, доллар и евро продолжат укрепляться, считает кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. В беседе с «Лентой.ру» он спрогнозировал предел их роста в течение февраля.

В четверг, 9 февраля, курс доллара на Московской бирже превысил 73 рубля, евро достиг 78 рублей. Так дорого обе валюты не стоили с апреля 2022 года. Одновременно с этим рубль подешевел и к китайскому юаню — до 10,8.

Причина укрепления валют

Курс валюты определяется общим состоянием экономики одной и второй страны, подчеркнул Беляев. Рост валют по отношению к рублю, по его словам, обусловлен способностью американской и европейской экономик восстанавливаться, которую многие недооценили.

Благодаря динамике, способности бизнеса восстанавливаться, беспрецедентной помощи государства, американская экономика отошла от кризисной черты, считает аналитик. Удалось пройти кризисный пик и европейской экономике.

Европе удалось провести мероприятия по экономии потребления электроэнергии и в корпоративном, и в бытовом секторе, удалось переориентировать импортные поставки и получить западное, в основном американское, топливо, сжиженный газ. Очень помогла теплая зима Михаил Беляев экономист

Российская экономика, напротив, потеряла свой темп и стала вялой, считает Беляев. Поэтому мы видели последовательное снижение рубля по отношению к доллару, евро и юаню в течение января. И оно продолжится, если в России не активизируется бизнес, полагает экономист.

«Бизнес-структуры не должны стонать и требовать от государства помощи, а включать предпринимательскую активность, а государство должно стимулировать компании, чтобы они самостоятельно проявляли активность. Мы занимаемся экспортом, бюджетом но это не вся экономика, бюджет — дай бог, 30 процентов экономики. Динамика экономики зависит от того, насколько активно работают бизнес-структуры», — объяснил аналитик.

Дальнейшее укрепление валют

Чтобы рубль серьезно упал, необходимо, чтобы в экономике произошли серьезные неурядицы, которых пока не предвидится, высказался он. Рост валют, с его слов, достаточно ползучий, так как российская экономика сопротивляется и есть государства, которые поддерживают инфраструктурные проекты.

До конца февраля, я думаю, будет колебательный процесс вокруг снижающегося тренда: плюс-минус в одну или другую сторону, но, скорее всего, рубль может потерять еще одну единицу по отношению к доллару и к евро Михаил Беляев экономист

«Интерфакс» отмечает, что причиной колебаний может быть неоднозначный внешний фон. Кроме того, рубль остается под давлением потолка цен на нефть из России, которое могло усилить обсуждение дополнительных платежей бизнеса в бюджет.

8 февраля первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что правительство России обсуждает с крупным бизнесом разовый добровольный взнос в бюджет страны. По Белоусова, речь идето так называемом windfall tax — налоге на непредвиденные доходы. «Такое понятие в налоговой практике, как однократное взимание налогов», — указал он.

Дискуссия ведется на фоне дефицита бюджета. В январе, по оценкам Минфина, он должен составлять 1,76 триллиона рублей. В ведомстве также раскрыли, что нынешний показатель на 35 процентов ниже объема поступления доходов в январе 2022 года.